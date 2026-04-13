سندرلاند يهزم توتنهام ومان سيتي يفوز على تشلسي بالدوري الإنكليزي

لندن-سانا

زاد سندرلاند معاناة توتنهام في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه عليه اليوم الأحدبهدف دون رد في الجولة الـ 32 من المسابقة.

وسجل نوردي موكيلي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 61.

ويعيش توتنهام في دائرة خطر مغادرة الدوري الإنكليزي الممتاز باحتلاله المركز الـ 18 برصيد 30 نقطة، بينما يأتي سندرلاند في المركز العاشر برصيد 46 نقطة.

وواصل مانشستر سيتي الضغط على آرسنال المتصدر، وعاد بفوز كبير وثمين من أرض مستضيفه تشلسي بثلاثة أهداف دون رد.

وتمكن نيكو أوريلي من إحراز الهدف الأول في الدقيقة 51، ثم استطاع قلب الدفاع مارك غيهي أن يضاعف النتيجة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة الـ 68 عزز الجناح جيرمي دوكو تقدّم مانشستر سيتي بإحرازه الهدف الثالث.

ورفع سيتي رصيده إلى 64 نقطة بفارق 6 نقاط خلف آرسنال المتصدر، بينما تجمد رصيد تشلسي عند 48 نقطة في المركز السادس، فابتعد خطوة إضافية عن المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

وفي باقي المواجهات ضمن الجولة الـ 32، تعادل أستون فيلا مع مضيفه نوتنغهام فورست 1-1، فيما انتصر كريستال بالاس على ضيفه نيوكاسل يونايتد 2-1.