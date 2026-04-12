مانشستر سيتي في اختبار صعب أمام تشيلسي في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم

لندن-سانا

يحل فريق مانشستر سيتي، وصيف الترتيب، ضيفاً ثقيلاً على تشيلسي صاحب المركز السادس، في مواجهة مرتقبة يحتضنها ملعب “ستامفورد بريدج” بلندن اليوم الأحد، ضمن الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدخل مانشستر سيتي اللقاء ولا بديل أمامه سوى الفوز، للحفاظ على آماله في استعادة لقب الدوري الذي خسره الموسم الماضي، بينما يسعى تشيلسي لتقديم أداء قوي واستغلال عاملي الأرض والجمهور لانتزاع النقاط الثلاث، وتعزيز حظوظه في حجز مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا، ولا سيما مع ضمان الأندية الخمسة الأولى المشاركة في البطولة القارية الموسم المقبل.

وتحمل المباراة طابعاً ثأرياً لتشيلسي الذي لم يتذوق طعم الانتصار على مانشستر سيتي منذ قرابة خمسة أعوام، وتحديداً منذ فوزه بنهائي دوري أبطال أوروبا عام 2021.

وفي مباراة ثانية، يلتقي كريستال بالاس مع نيوكاسل يونايتد في مواجهة قوية يبحث فيها نيوكاسل (الثالث عشر) عن تحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه على سلم الترتيب، معتمداً على قوته الهجومية، في المقابل يسعى كريستال بالاس (الرابع عشر) لاستغلال عاملي الأرض والجمهور والظفر بنقاط المباراة التي من المتوقع أن تطغى عليها الندية البدنية العالية.

كما يستضيف نوتينغهام فورست فريق أستون فيلا في صدام مثير يجمع بين طموح أستون فيلا (الرابع) في البقاء ضمن المربع الذهبي، ورغبة نوتينغهام فورست (السادس عشر) الجامحة في الهروب من مناطق الخطر.

وفي لقاء مفتوح على جميع الاحتمالات يجمع سندرلاند وتوتنهام هوتسبير، يدخل توتنهام (الثامن عشر) المواجهة، بهدف إيقاف نزيف النقاط ومصالحة جماهيره بعد سلسلة من النتائج المخيبة، والهروب من قاع الترتيب، في حين يطمح سندرلاند (الثاني عشر) لتعزيز موقعه ضمن العشرة الأوائل في جدول الترتيب.

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنكليزي بـ 70 نقطة من 32 مباراة، ويطارده مانشستر سيتي بـ61 نقطة من 30 مباراة.