ماراثون رياضي في مدينة بانياس بطرطوس

طرطوس-سانا

نظم فريق موج التطوعي، بالتعاون مع مديرية الرياضة والشباب في طرطوس، اليوم السبت في مدينة بانياس ماراثوناً رياضياً بمشاركة 180 طفلاً وطفلة.

وأوضحت مديرة قسم البرامج بفريق “موج” التطوعي، فاطمة الترك في تصريح لـ سانا أن الماراثون الرياضي يقام لأول مرة في مدينة بانياس، وشارك فيه أطفال بأعمار من 8 إلى 12 سنة، مشيرةً إلى الأجواء التنافسية العالية التي رافقت الماراثون.

وعبر عدد من المشاركين عن سعادتهم بالمشاركة في الماراثون، لأهميته في إظهار فوائد الرياضة على الصحة، معربين عن أملهم في تكرار مثل هذه الفعاليات.

وفريق موج التطوعي مؤسسة تطوعية سورية غير ربحية، تعمل في مدينة بانياس على معالجة قضايا مجتمعية وتنموية، مع التركيز على دعم الأطفال والنساء، وتعزيز التماسك المجتمعي