التحكيم العربي حاضر بقوة في كأس العالم 2026

زيوريخ-سانا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن قائمة الحكام الذين سيتولون إدارة مباريات كأس العالم 2026، والتي ضمت 52 حكما للساحة، و88 حكماً مساعداً، و30 حكماً لتقنية الفيديو المساعد.

وسيكون التحكيم العربي حاضراً في هذه النسخة من البطولة، عبر حكام يمثلون تسع دول من الجزائر ومصر والمغرب والصومال وموريتانيا والأردن والسعودية والإمارات وقطر.

ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي، بياناً، أعلن من خلاله اختيار طاقم تحكيم سعودي للمشاركة في كأس العالم.

وضم الطاقم التحكيمي كلًا من حكم الساحة خالد الطريس، والحكم المساعد محمد العبكري، وحكم تقنية الفيديو عبدالله الشهري.

وستكون تلك هي المرة الأولى التي يظهر فيها الحكام السعوديون في كأس العالم، منذ 16 عامًا، وتحديداً منذ مونديال 2010 في جنوب أفريقيا.

كما نشر الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه الرسمي بياناً، أعلن من خلاله اختيار طاقم تحكيمي مصري بالكامل لإدارة مباريات في كأس العالم.

وضم الطاقم كلاً من أمين عمر كحكم ساحة، ومحمود أبو الرجال وأحمد حسام طه كحكمين مساعدين، بالإضافة إلى محمود عاشور كحكم فيديو.

وهذه المرة الأولى في التاريخ التي يتم فيها اختيار طاقم تحكيمي كامل من مصر لإدارة مباريات في كأس العالم.

وتقام نهائيات كأس العالم خلال الفترة الممتدة من 11 حزيران إلى 19 تموز، في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتشهد النسخة المقبلة من كأس العالم، مشاركة قياسية للمنتخبات العربية وذلك بعد تأهل 8 منتخبات وهي المغرب وتونس ومصر والجزائر والسعودية والأردن وقطر والإمارات.