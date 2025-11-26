وزارة الرياضة والشباب تبحث مع اتحاد الفروسية التحضيرات لبطولة التحرير الوطنية لقفز الحواجز

دمشق-سانا

بحثت وزارة الرياضة والشباب والاتحاد العربي السوري للفروسية آخر التحضيرات الخاصة ببطولة التحرير الوطنية لقفز الحواجز المقررة في نادي الفروسية المركزي بالديماس الشهر القادم، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مقر الوزارة.

وأكد رئيس اتحاد الفروسية زيد أبو زيد خلال الاجتماع جاهزية الاتحاد لتنظيم البطولة، مقدماً شرحاً مفصلاً حول آلية العمل وفق المعايير الدولية للفروسية، والخطوات التنظيمية الهادفة لضمان نجاح الحدث منوهاً بأهمية تأهيل كوادر محلية قادرة على إدارة البطولات المستقبلية، إضافة إلى تفعيل الدوري في المدن السورية وتوسيع قاعدة اللعبة.

كما جرى بحث إيجاد رعاية رسمية لدعم الفروسية واستمرار نشاطاتها على مدار العام.

من جانبه أعرب معاون وزير الرياضة والشباب جمال الشريف عن الدعم الكامل من الوزارة واستعدادها لتقديم جميع التسهيلات اللازمة للنهوض بهذه اللعبة العريقة وتعزيز حضورها في الساحة الرياضية السورية.

وتقام بطولة التحرير لفروسية قفز الحواجز يومي الخامس والسادس من الشهر القادم.

