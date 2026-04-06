أهلي حلب يلتقي الحرية ضمن منافسات دوري كرة السلة للرجال

حلب-سانا

يلتقي مساء اليوم فريقا أهلي حلب والحرية في صالة الشهباء بحلب، ضمن منافسات دوري كرة السلة للرجال، في لقاء ينتظر أن يحمل الكثير من القوة والندية، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير.

ويدخل الأهلي اللقاء وعينه على إثبات صحوته وعودته بقوة للمنافسة، معتمداً على كتيبة نجومٍ يقودها المدرب اللبناني جاد الحاج، الذي يبدو أنه وجد التوليفة المناسبة بعد الأداء القوي في المباراة الأخيرة أمام فريق الشبيبة.

في المقابل، يدرك الحرية أن الفوز على أهلي حلب له خصوصية ودفعة معنوية كبيرة، لذلك سيعتمد على سلاح الدفاع الضاغط لإرباك منافسه منذ البداية، واللعب برتم سريع، وهي الاستراتيجية التي تجعل منه دائماً رقماً صعباً وقادراً على قلب الطاولة في أي لحظة.

ويتصدر النواعير ترتيب دوري كرة السلة برصيد 18 نقطة، يليه أهلي حلب والوحدة برصيد 17 نقطة.