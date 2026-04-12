اختتام بطولة الجمهورية للملاكمة لفئة الشباب بدمشق

دمشق-سانا

اختتمت اليوم الأحد، في صالة الجلاء الرياضية بدمشق منافسات بطولة الجمهورية للملاكمة لفئة الشباب، والتي أقامها اتحاد اللعبة بمشاركة 97 لاعباً مثلوا معظم المحافظات والهيئات الرياضية.

وفاز ببطولة الأوزان علي حمود بوزن 48 كغ، ونبيل الحسون بوزن 51 كغ، وإسلام بكر بوزن 54 كغ، وعبد الكريم أمين بوزن 57 كغ، وكنان السلوم بوزن 60 كغ، ومحمد أمير صليعي بوزن 63 كغ.

كما فاز يوسف بكر بوزن 67 كغ، وخالد المحمد بوزن 71 كغ، ومقداد الحماد بوزن 75 كغ، ومحمد العنزاوي بوزن 80 كغ، وزياد حلاق بوزن 86 كغ، و قتيبة الشامي بوزن 92 كغ، وعلي صطفوف العلي بوزن فوق 92 كغ.

يشار إلى أن صدارة الترتيب العام ذهبت إلى منتخب دمشق بحصوله على 30 نقطة، وحل منتخب هيئة الشرطة في المركز الثاني برصيد 19 نقطة متساوياً معه منتخب حماة بنفس الرصيد.