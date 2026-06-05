منتخب سوريا بكرة القدم للرجال يخسر أمام نظيره البيلاروسي ودياً

مينسك-سانا

خسر منتخب سوريا أمام نظيره البيلاروسي 1/4 في المباراة الودية الدولية التي جمعتهما اليوم الجمعة في العاصمة البيلاروسية مينسك.

أهداف المنتخب البيلاروسي جاءت عند الدقائق 3و11و49و78 ، بينما جاء هدف منتخبنا بالدقيقة 88 من ركلة جزاء نفذها محمود المواس.

وضمت تشكيلة منتخب سوريا: شاهر الشاكر، أحمد ‏فقا، عبد ‏الرزاق محمد، زكريا حنان، زياد غنوم، ألمار ‏إبراهام، سيمون أمين، عمار رمضان، محمود ‏الأسود، محمد عثمان، بابلو صباغ.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب سوريا مع منتخب البحرين في ودية دولية ثانية في التاسع من الشهر الحالي.