منتخب سوريا بكرة القدم للرجال يخسر أمام نظيره البيلاروسي ودياً

مينسك-سانا
خسر منتخب سوريا أمام نظيره البيلاروسي 1/4 في المباراة الودية الدولية التي جمعتهما اليوم الجمعة في العاصمة البيلاروسية مينسك.
أهداف المنتخب البيلاروسي جاءت عند الدقائق 3و11و49و78 ، بينما جاء هدف منتخبنا بالدقيقة 88 من ركلة جزاء نفذها محمود المواس.
وضمت تشكيلة منتخب سوريا: شاهر الشاكر، أحمد فقا، عبد الرزاق محمد، زكريا حنان، زياد غنوم، ألمار إبراهام، سيمون أمين، عمار رمضان، محمود الأسود، محمد عثمان، بابلو صباغ.
ومن المقرر أن يلتقي منتخب سوريا مع منتخب البحرين في ودية دولية ثانية في التاسع من الشهر الحالي.