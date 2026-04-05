لانس يسقط أمام ليل في الدوري الفرنسي

باريس-سانا

حسم ليل المواجهة أمام ضيفه لانس بالدوري الفرنسي لكرة القدم، بالفوز بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

سجل لأصحاب الأرض كل من هاكون أرنار هارالدسون في الدقيقة 44، وفيليكس كوريا في الدقيقة 49، وماتياس فرنانديز في الدقيقة 58 من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد لانس عند النقطة 59 في المركز الثاني، فيما عزز ليل موقعه بصعوده للمركز الثالث مؤقتاً برصيد 50 نقطة.

وفي باقي المواجهات، فاز رين على مضيفه بريست 4-3، وستراسبورغ على نيس 3-1.

