معسكر انتقائي لمنتخب سوريا لكرة القدم المصغرة استعداداً للبطولة العربية في الإمارات

دمشق-سانا

أقامت اللجنة السورية العليا لكرة القدم المصغرة، معسكراً انتقائياً لمنتخب سوريا الأول لكرة القدم المصغرة، وذلك بهدف اختيار أفضل العناصر لتمثيل المنتخب الوطني في البطولة العربية القادمة التي ستُقام مطلع نيسان القادم في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وشهد المعسكر مشاركة أكثر من خمسين لاعباً، تم توزيعهم على تجمعين رئيسيين، الأول في محافظة حلب، والثاني في العاصمة دمشق، حيث نفذت سلسلة من الاختبارات الشاملة البدنية والفنية والتكتيكية، بهدف تقييم دقيق لمستويات اللاعبين، والوقوف على جاهزيتهم، وضمان انتقاء أفضل العناصر.

وفي تصريح لـ سانا، أكد همام نصور عضو اللجنة السورية العليا لكرة القدم المصغرة أن المعسكرين جاءا لرفع مستوى اللاعبين الذين سيمثلون منتخب سوريا في بطولة الإمارات، موضحاً أن كلا المعسكرين شهدا إقامة تمرينين يومياً، تحت إشراف مباشر من المدير الفني السابق للمنتخب معن الراشد قبل مغادرته، فيما تابع أعضاء اللجنة جميع التفاصيل المتعلقة بالتمارين وعملية الانتقاء بدقة.

ويأتي هذا المعسكر في إطار سعي اللجنة العليا لكرة القدم المصغرة بشكل مستمر لتطوير اللعبة في سوريا، ووضع الأطر والقوانين الناظمة لها، نظراً لانتشارها الواسع بين أوساط الشباب والمجتمع.