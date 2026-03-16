تسجيل أكثر من 700 ألف طالب بامتحانات الشهادات العامة في سوريا

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التربية والتعليم تسجيل أكثر من 700 ألف طالب من الراغبين بالتقدم لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة حتى تاريخه في مختلف المحافظات لدورة عام 2026، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير العملية التعليمية وتسهيل إجراءات التسجيل لتعزيز جودة الخدمات التعليمية المقدمة.

وأوضح مدير الامتحانات في الوزارة محمود حبوب، في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن التسجيل للامتحانات يتم بشكل ورقي وإلكتروني عبر التطبيق المحدث، مما يعكس التزام الوزارة بتحسين جودة الخدمات التعليمية.

وأوضح حبوب أن عملية التسجيل مستمرة في جميع المحافظات حتى يوم الخميس المقبل، حيث تم حتى الآن تسجيل أكثر من 13 ألف طالب في المحافظات الشرقية، موزعين على 3000 طالب في محافظة الحسكة، و9000 في محافظة الرقة، و1000 في دير الزور، لافتاً إلى أن العمل مستمر حتى تسجيل آخر طالب.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم مددت، في الـ 5 من آذار الجاري، فترة التسجيل لامتحانات الشهادات العامة لدورة عام 2026 للطلاب النظاميين والمتقدمين بصفة دراسة حرة حتى يوم الخميس الموافق لـ19-3-2026.