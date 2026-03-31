مدرب منتخب سوريا للرجال لكرة القدم..المنتخب حقق الهدف المطلوب بإنهاء التصفيات بالعلامة الكاملة

الرياض-سانا

اختتم منتخب سوريا لكرة القدم تصفيات كأس آسيا بالعلامة الكاملة، بعد فوزه على نظيره الأفغاني بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعتهما اليوم في مدينة جدة السعودية.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد نهاية المباراة، أبدى مدرب منتخب سوريا الإسباني خوسيه لانا رضاه الكامل عن أداء اللاعبين، ونتيجة الفوز التي حققها على منتخب أفغانستان.

و قال لانا : إن المنتخب نجح في تحقيق الهدف المطلوب من المباراة، وإنهاء التصفيات بالعلامة الكاملة من النقاط.

وحول عدم خوض مباراة ودية خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة قبل مواجهة أفغانستان، أوضح لانا أنه فضّل استثمار فترة “أسبوع الفيفا” في العمل التكتيكي الداخلي، مبيناً أنه ركّز على تطبيق خطط فنية جديدة مع اللاعبين الجدد الذين تم ضمهم إلى المنتخب، بهدف رفع مستوى الانسجام بينهم وبين بقية لاعبي الفريق.

من جانبه، عبّر محمد المصطفى، الذي اختير أفضل لاعب في المباراة، عن سعادته بالمساهمة في هذا الفوز الكبير وتسجيل هدفين، مؤكداً أن الأداء الجماعي كان العامل الأهم في تحقيق النتيجة، وأن اللاعبين يسعون لتقديم مستويات أفضل.

وأنهى منتخبنا الوطني التصفيات بالعلامة الكاملة، بتحقيقه الفوز السادس على التوالي ليتصدر المجموعة

الخامسة برصيد 18 نقطة، علماً بأنه ضمن مقعده في نهائيات كأس آسيا منذ الجولة الرابعة.