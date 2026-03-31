الوحدة يتجاوز الجيش ويرتقي للمركز الثاني في دوري كرة السلة للرجال

دمشق-سانا

فاز نادي الوحدة على نادي الجيش بنتيجة 79 -68 نقطة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، في صالة راتب الشيخ نجيب بدمشق، ضمن الجولة الأولى لإياب دوري كرة السلة.

وتفوق الوحدة في معظم مجريات اللقاء بفضل تألق لاعبيه، ولا سيما من تحت السلة، فأنهى الربع الأول بفارق 7 نقاط وبواقع 22/15، وتواصلت أفضلية الوحدة في الربع الثاني الذي انتهى بفارق 8 نقاط، وبواقع 38-30.

وفي الربع الثالث قدم لاعبو الجيش أداءً قوياً، وتمكنوا من تقليص الفارق مع نهاية الربع إلى أربع نقاط بواقع 57-53، لكن الوحدة استعاد توازنه في الربع الرابع والأخير، وتمكن من حسم النتيجة لصالحه بفارق 11 نقطة وبواقع 79-68.

وبهذه النتيجة ارتقى الوحدة للمركز الثاني برصيد 15 نقطة خلف النواعير المتصدر برصيد 16 نقطة، فيما تجمد رصيد الجيش عند النقطة 11 في المركز الثامن.