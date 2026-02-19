انطلاق دورة رمضانية لكرة القدم في كفرلاها بريف حمص

حمص-سانا

انطلقت على أرض ملعب الاتحاد في مدينة كفرلاها بريف حمص الشمالي، فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم.

وأوضح محمد العلو، من منظمي الدورة في تصريح لسانا، أن البطولة تقام بمشاركة 13 فريقاً من فئتي الشباب والرجال، حيث تم  توزيعها إلى ثلاث مجموعات.

من جهته، أكد مدرب فريق الدفاع المدني في الحولة، المشارك في البطولة، سامر رسلان، الدور المهم للبطولة في تشجيع الشباب وتحفيزهم للوصول إلى مستويات رياضية متقدمة.

وتحظى الدورات الرمضانية بأهمية خاصة خلال الشهر الفضيل، إذ تشكل مساحة تجمع الشباب والرياضيين في أجواء تنافسية، تعزز الروابط الاجتماعية وروح المشاركة بين اللاعبين والجمهور.

