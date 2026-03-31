العراق يواجه بوليفيا في نهائي الملحق المؤهل لكأس العالم 2026

مكسيكو-سانا

يستعد المنتخب العراقي لخوض مواجهة تاريخية فجر غدٍ الأربعاء، عندما يلتقي بنظيره البوليفي في نهائي الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026، الذي تستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتُقام المباراة الفاصلة على استاد مونتيري في مدينة غوادالوبي بولاية مونتيري المكسيكية، حيث سيحجز الفائز البطاقة الأخيرة في المجموعة التاسعة إلى جانب منتخبات فرنسا والنرويج والسنغال.

وتأهل العراق إلى هذه المرحلة بعد مسيرة درامية في التصفيات الآسيوية، إذ حسموا تأهلهم بفوز ثمين على المنتخب الإماراتي بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الملحق الآسيوي الخامس، أما المنتخب البوليفي فقد قلب تأخره إلى فوز 2-1 على منتخب سورينام في نصف نهائي الملحق العالمي.

والفوز يعني التأهل التاريخي للمنتخبين، فيما تعني الخسارة استمرار الغياب عن أكبر محفل كروي في العالم، حيث يطمح المنتخب العراقي في تحقيق حلم العودة إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة منذ مشاركته الوحيدة عام 1986 في المكسيك، وهو البلد الذي يستضيف هذه المواجهة الحاسمة، وفي المقابل يسعى المنتخب البوليفي إلى كسر صيامه المونديالي الذي دام 32 عاماً منذ آخر مشاركة له عام 1994.