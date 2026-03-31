سوريا تواجه أفغانستان في ختام تصفيات كأس آسيا 2027

الرياض-سانا

يلتقي منتخب سوريا الأول لكرة القدم مع نظيره الأفغاني اليوم الثلاثاء في ختام منافسات التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2027، وذلك على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، عند الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت دمشق.

وأنهى منتخبنا تحضيراته للمواجهة أمس، حيث أقيمت الحصة التدريبية الختامية بحضور جميع اللاعبين، وسط أجواء اتسمت بالندية والتركيز العالي، وجاهزية فنية وبدنية متميزة لخوض اللقاء.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أكد المدير الفني لمنتخب سوريا خوسيه لانا، أن نتيجة هذه المواجهة لن تغير من واقع المجموعة، بعدما ضمن المنتخب تأهله مبكراً منذ الجولة الرابعة متصدراً الترتيب.

وأوضح لانا أن اللقاء يمثل فرصة مهمة لمنح عدد من اللاعبين الجدد، الذين يلعب أغلبهم في الدوري المحلي، الفرصة للظهور وإثبات حضورهم في الاستحقاقات الرسمية.

ولفت المدير الفني إلى أن المنتخب سيدخل المباراة بهدف تحقيق الفوز وتقديم أداء يليق بتطلعات الجماهير السورية، مؤكداً عزمه على إنهاء مشوار التصفيات بالعلامة الكاملة عبر ستة انتصارات.

من جانبه، أكد لاعب المنتخب محمد حلاق، أن اللاعبين يظهرون التزاماً عالياً خلال المعسكر، وينفذون تعليمات الجهاز الفني بدقة، مشيراً إلى أن التعامل مع هذه المباراة يتم بالجدية المعهودة نفسها في جميع المباريات.

ويرتدي منتخبنا الزي الأخضر، فيما سيظهر المنتخب الأفغاني بالزي الأبيض،وسيتم نقل المباراة مباشرة عبر القناة الرسمية للاتحاد السوري لكرة القدم على منصة يوتيوب.