السعودية تستضيف النسخ الثلاث المقبلة من نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم

كوالالمبور-سانا



منحت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، المملكة العربية السعودية، حق استضافة نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة خلال النسخ الثلاث المقبلة، لتصبح الدولة المستضيفة بشكل دائم للبطولة، بعدما كانت الاستضافة تتم بصفة مؤقتة.



واحتضنت السعودية النسختين الأوليين من البطولة، التي تقام أدوارها النهائية بنظام التجمع في مدينة واحدة، وتشمل مباريات الدور ربع النهائي ونصف النهائي والمباراة النهائية، وذلك منذ إطلاق النظام الجديد للمسابقة بداية موسم 2024-2025.



وستشهد النسخة المقبلة من البطولة، التي تضم أبطال الدوريات المحلية وأبرز الأندية في القارة، توسيع عدد الفرق المشاركة في مرحلة الدوري من 24 إلى 32 فريقاً.