نادي الرحمة يفوز على كفرتخاريم في دوري كرة القدم للأشبال

IMG 3415 نادي الرحمة يفوز على كفرتخاريم في دوري كرة القدم للأشبال

إدلب-سانا

حقق نادي الرحمة فوزاً كبيراً على نظيره نادي كفر تخاريم بعشرة أهداف مقابل لا شيء، ضمن الجولة الأولى من دوري الدرجة الثانية بكرة القدم لفئة الأشبال، والمقامة في محافظة إدلب.

IMG 3423 نادي الرحمة يفوز على كفرتخاريم في دوري كرة القدم للأشبال

وذكر عماد جمالي عضو اللجنة التنظيمية لدوري الأشبال والناشئين، أن دوري الفئات العمرية يتميز بطابع خاص، نظراً لقلة خبرة اللاعبين، واندفاعهم الكبير لإبراز مواهبهم.

IMG 3424 نادي الرحمة يفوز على كفرتخاريم في دوري كرة القدم للأشبال

بدوره، أشار مدرب الفئات العمرية في نادي الرحمة الرياضي مالك كوسا، إلى أن الأداء كان مقبولاً مقارنة بالإمكانيات المتوافرة للفريق والصعوبات التي يواجهها، لافتاً إلى أن المشاركة بالدوري مهمة وتسهم في توعية اللاعبين وتحفيزهم.

يذكر أنه تم تقسيم الأندية المشاركة في دوري فئة الأشبال إلى مجموعتين، تضم الأولى فرق أندية أريحا وكفر دريان وخان شيخون وبنش وكفرتخاريم والرحمة، فيما تضم الثانية فرق سلقين والنعمان وسراقب والترجي وتفتناز وجسر الشغور، وتستضيف مدينتا إدلب وأريحا منافسات المجموعتين.

IMG 3466 نادي الرحمة يفوز على كفرتخاريم في دوري كرة القدم للأشبال
IMG 3472 نادي الرحمة يفوز على كفرتخاريم في دوري كرة القدم للأشبال
IMG 3483 نادي الرحمة يفوز على كفرتخاريم في دوري كرة القدم للأشبال
