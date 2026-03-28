اختتام منافسات بطولة الجمهورية لرياضة اليونيفايت بإدلب

إدلب-سانا

اختتمت في محافظة إدلب اليوم منافسات بطولة الجمهورية لرياضة اليونيفايت، التي أقامتها اللجنة العليا للعبة على مدار ثلاثة أيام، بالتعاون مع مديرية الرياضة والشباب في المحافظة.

وشهد ختام البطولة التي شاركت فيها ست محافظات، فوز منتخب اللاذقية بالمركز الأول ومنتخب إدلب بالمركز الثاني، فيما جاء منتخب حلب في المركز الثالث.

وعلى هامش البطولة، أقامت اللجنة العليا لرياضة اليونيفايت دورة تدريب وتحكيم مركزية للمدربين والحكام، تضمنت معلومات نظرية وتدريبات عملية على أساليب اللعبة المختلفة.

وأوضح الدكتور فادي حسن مسطو رئيس اللجنة العليا للعبة في تصريح لـ سانا، أنه شارك ببطولة الجمهورية لهذا العام نحو مئة لاعب ولاعبة من الفئات العمرية، مثلوا محافظات إدلب وحلب واللاذقية وحماة ودمشق وريف دمشق، لافتاً إلى أن البطولة كانت مميزة، ما يدل على انتشار اللعبة وحضورها بالمحافظات.

يوسف دسوقي عضو اللجنة العليا لرياضة اليونيفايت ومشرف على محافظة إدلب بدوره أوضح أن رياضة اليونيفايت تعتبر حديثة العهد في إدلب ودخلت المحافظة في العام الماضي، وهي مشهورة ومعروفة أكثر في محافظتي اللاذقية ودمشق، مؤكداً الحرص على نشر هذه الرياضة في المحافظة وتوسيع قاعدتها.

يذكر أن رياضة اليونيفايت، تتألف من رياضات الجودو والمصارعة والكيك بوكسينغ، ويحتاج اللاعب فيها إلى إتقان الحركات الأساسية في مختلف هذه الرياضات.

لقطات للتجمع المائي المعروف بـ رام كنصفرة في ريف إدلب الجنوبي.
كوريا الجنوبية تتجاوز العراق وتمنح الأردن تأهلاً تاريخياً إلى كأس العالم
تشيلسي يسقط بفخ التعادل مع إيبسويتش تاون في الدوري الإنكليزي
مشاهد من الأجواء الماطرة في مدينة معرة النعمان بريف إدلب
إعلان تشكيلة منتخب سوريا للناشئين لكرة القدم لمواجهة لبنان بنصف نهائي غرب آسيا
