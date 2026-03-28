قمة بلجيكية أمريكية تتصدر مواجهات اليوم الودية استعداداً لمونديال 2026

تتجه الأنظار اليوم إلى المواجهة التي تجمع بين منتخبي بلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية في لقاء ودي دولي، يأتي ضمن تحضيرات المنتخبين المكثفة لخوض منافسات كأس العالم 2026.

ويسعى المنتخب البلجيكي من خلال هذا اللقاء، إلى تقديم أداء مميز يمحو به آثار الإخفاقات السابقة، معولاً على حالة الاستقرار الفني التي يشهدها الفريق في الآونة الأخيرة.

في المقابل، يدخل المنتخب الأمريكي المباراة بمعنويات مرتفعة، مستنداً إلى عاملي الأرض والجمهور، ومستفيداً من سلسلة النتائج الإيجابية التي حققها مؤخراً، مما يجعل المواجهة اختباراً حقيقياً وجاداً لكلا الطرفين قبل الاستحقاق المونديالي.

وعلى صعيد المباريات الودية المقررة اليوم أيضاً، يلتقي المنتخب الكندي مع نظيره الآيسلندي، وتواجه اسكتلندا منتخب اليابان، بينما يصطدم المنتخب السنغالي بمنتخب بيرو.

وفي القارة الأفريقية، تلعب بوتسوانا ضد زيمبابوي، وتلتقي بوركينا فاسو مع غينيا بيساو.

وكانت مباريات الأمس الودية قد شهدت نتائج متفاوتة، أبرزها فوز كرواتيا على كولومبيا بهدفين لهدف، وتغلب أستراليا على الكاميرون بهدف نظيف، وتعادل الأردن وكوستاريكا بهدفين لمثلهما، وفوز باراغواي على اليونان بهدف دون رد، وهولندا على النرويج بهدفين لهدف، وإسبانيا على صربيا بثلاثية نظيفة، وألمانيا على سويسرا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وتعادل إنكلترا وأوروغواي بهدف لهدف، والمغرب والإكوادور بهدف لهدف، فيما تغلبت الأرجنتين على موريتانيا بهدفين لهدف.