أربع مواجهات حاسمة في إياب ملحق الإقصاء لدوري أبطال أوروبا اليوم

عواصم-سانا

يشهد إياب ملحق الإقصاء لدوري أبطال أوروبا بكرة القدم اليوم، أربع مباريات قوية، للحصول على بطاقات التأهل إلى دور الـ 16 للبطولة.

وفي التفاصيل يدخل أتلتيكو مدريد المباراة كمرشح قوي على أرضه، عندما يستضيف نادي كلوب بروج البلجيكي في مدريد بتمام الساعة التاسعة إلا ربعاً بتوقيت دمشق، بعدما انتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بالتعادل بثلاثة أهداف لكلٍ منهما، فيما يسعى كلوب بروج للفوز للدفاع عن وجوده في المسابقة.

ويخوض باير ليفركوزن الألماني مباراته بثقة عالية أمام ضيفه أولمبياكوس اليوناني في تمام الحادية عشرة بتوقيت دمشق، بعدما انتهى لقاء الذهاب بين الفريقين، بهدفين نظيفين لصالح ليفركوزن.

ويستضيف انتر ميلان الإيطالي نادي بودو غليمت النرويجي في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت دمشق، في مباراةٍ يسعى فيها انتر ميلان لتعويض صدمته الكبيرة، بعد خسارته في لقاء الذهاب، بثلاثة أهداف لهدف.

أما نيوكاسل الإنكليزي، فيلتقي نادي كاراباخ الأذري في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت دمشق، بعدما اقترب الفريق المضيف من التأهل للدور الثاني، بفوزه الكبير في لقاء الذهاب بستة أهداف، مقابل هدف وحيد.

وتتركز الأنظار على المواجهات الأربع اليوم، حيث يعتمد التأهل للدور الثاني على مجموع نتيجتي الذهاب والإياب، مع تطبيق قاعدة الأهداف خارج الأرض إذا لزم الأمر، وإمكانية اللجوء إلى الوقت الإضافي أو ركلات الترجيح.

