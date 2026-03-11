غلطة سراي التركي يقتنص الفوز من ضيفه ليفربول الإنكليزي بثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

أنقرة-سانا

اقتنص فريق غلطة سراي التركي فوزاً ثميناً من ضيفه ليفربول الإنكليزي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، في ذهاب الدور ثمن النهائي، ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ودخل غلطة سراي المباراة بقوة بحثاً عن هدف سريع، وهو ما تحقق في الدقيقة 7 عبر ماريو ليمينا الذي خطف هدف التقدم من كرة رأسية.

وشهد الشوط الثاني محاولات متبادلة من الفريقين، حيث سجل غلطة سراي هدفاً عبر لاعبه فيكتور أوسيمين أُلغي بداعي التسلل، ثم أحرز ليفربول هدف التعادل في الدقيقة 70، إلا أنه تم إلغاؤه بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد.

وفي الدقيقة 86 كاد سارا أن يحرز الهدف الثاني لأصحاب الأرض، بعد أن سدد كرة قوية ذهبت بجانب مرمى الحارس مامارداشفيلي.

من جانبه اعتمد ليفربول على الهجمات السريعة المباغتة، وفي الدقيقة 89 كاد أيكتيكي أن يحرز هدف التعادل، إلا أن كرته جاءت فوق العارضة، ثم أطلق خاكبو تسديدة أرضية في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع، ذهبت بجوار مرمى الحارس تشاكير.

وواصل غلطة سراي بذلك تفوقه على ليفربول في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، حيث سبق للفريق التركي الانتصار على الفريق الإنكليزي في نفس الملعب بهدف دون رد أيضاً ضمن مرحلة الدوري في أيلول الماضي.