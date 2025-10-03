وزير التربية السوري يكرم الطالب مازن فندي لإحرازه المركز الثالث عالمياً في بطولة الشطرنج

دمشق-سانا

كرّم وزير التربية والتعليم السوري محمد عبد الرحمن تركو اليوم الطالب مازن فندي من محافظة حماة، بعد تفوقه وإحرازه المركز الثالث لفئة تحت 12 عاماً في بطولة العالم للشطرنج، التي استضافتها مدينة ألماتي في كازاخستان نهاية أيلول الماضي.

وأكد الوزير تركو خلال حفل التكريم الذي أُقيم في مقر الوزارة بدمشق حرص الوزارة على دعم الطلاب المتميزين وتبني المبدعين، مشيراً إلى إعداد خطة تدريبية خاصة للطالب فندي، بهدف تمكينه من تحقيق المركز الأول في البطولات العالمية المقبلة.

يُذكر أن بطولة العالم للشطرنج للفئات العمرية المختلفة أُقيمت بين الـ 19 والـ 30 من أيلول 2025، بمشاركة أكثر من 800 لاعب يمثلون 84 دولة.