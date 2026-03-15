برشلونة يبتعد بصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه على إشبيلية

مدريد-سانا

ابتعد برشلونة بصدارة الدوري بفارق 4 نقاط عن غريمه ريال مدريد، بعد فوزه الكبير على إشبيلية بنتيجة 5-2 في الجولة 28 من الدوري الإسباني.

وسجل لبرشلونة رافينيا ثلاثة أهداف، اثنين منهما من ركلة جزاء في الدقيقتين 9 و21، وهدف ثالث له في الدقيقة 51.

كما سجل لبرشلونة أيضاً داني أولمو في الدقيقة 38 وجواو كانسيلو في الدقيقة 60، فيما سجل لإشبيلية كل من اوسو في الدقيقة 45+3 وجبريل سو في الدقيقة 90+2.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيده إلى 70 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، فيما تجمد رصيد إشبيلية عند النقطة 31 في المركز 14.