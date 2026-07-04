أهلي حلب يحرز بطولة الدوري السوري الممتاز لكرة القدم بفوزه على الجيش

حلب-سانا

توج أهلي حلب ببطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لموسم 2025-2026 بفوزه على الجيش بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الثلاثين والأخيرة من البطولة، وذلك في المباراة التي جمعتهما على ملعب الحمدانية بحلب اليوم الجمعة.



وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، واستطاع محمد ريحانية تسجيل الهدف الأول لأهلي حلب في الشوط الثاني، وقبل نهاية المباراة سجل أحمد الأحمد الهدف الثاني لأهلي حلب معلناً فوز النادي ببطولة الدوري للمرة الثامنة في تاريخه.



وفي باقي المباريات، حقق حمص الفداء فوزاً صعباً على خان شيخون بهدف دون مقابل، سجله إبراهيم خليل في المباراة التي جمعتهما على أرض الملعب البلدي في إدلب.



كما فاز الوحدة على الشعلة بهدفين دون مقابل، سجلهما قيس الحسن وكوران خلو، في المباراة التي جمعتهما على أرض الملعب البلدي في درعا.



وفاز تشرين على جبلة بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب اللاذقية البلدي، حيث سجل لتشرين معن الحسن هدفين، وسجل نديم صباغ وصياح النعيم هدفاً لكل منهما، فيما سجل لجبلة محمد خوجة ومحمد العجيل.



كما فاز الطليعة على حطين بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما على أرض ملعب حماة البلدي.



وتُستكمل بقية مباريات الجولة الأخيرة غداً السبت عند الساعة الخامسة عصراً، حيث يلتقي الكرامة مع أمية على أرض الملعب البلدي في حمص، والشرطة مع الحرية على أرض ملعب الجلاء بدمشق، وتختتم الجولة بلقاء دمشق الأهلي مع الفتوة على أرض ملعب الفيحاء بدمشق.

