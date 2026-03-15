الوحدة يواجه الحرية اليوم في ختام الجولة الثامنة من دوري كرة السلة للرجال

دمشق-سانا

تستضيف صالة نادي الوحدة في دمشق، مساء اليوم، مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السوري لكرة السلة للرجال، تجمع بين فريقي الوحدة والحرية، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وتأتي هذه المباراة في إطار سعي الفريقين لتحسين موقعهما في جدول الترتيب العام للدوري، حيث يسعى نادي الوحدة إلى مواصلة عروضه القوية أمام جمهوره، معتمداً على انضباطه الدفاعي وتنظيمه الهجومي، في حين يطمح فريق الحرية إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من حضوره في المنافسة وتساهم في رفع معنويات لاعبيه.

ويدخل فريق الوحدة اللقاء وهو يحتل المركز السادس برصيد 11 نقطة، في حين يأتي الحرية في المركز الثامن برصيد 9 نقاط، ما يجعل المواجهة مهمة لكلا الفريقين في إطار سعيهما للتقدم على سلم الترتيب.

ويتصدر الدوري حالياً فريق النواعير برصيد 14 نقطة، يليه أهلي حلب بنفس الرصيد، ثم حمص الفداء والشبيبة بـ13 نقطة لكل منهما، والكرامة بـ12 نقطة، والجيش بـ10 نقاط، والثورة بـ8 نقاط.