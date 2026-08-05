النجم المصري محمد صلاح يحظى باستقبال جماهيري حاشد في طرابزون التركية

أنقرة-سانا

حظي النجم المصري محمد صلاح باستقبال حاشد لدى وصوله إلى مدينة طرابزون للانضمام إلى فريقها، حيث تجمّع نحو 25 ألف مشجع خارج المطار، وحملوا اللافتات وأشعلوا الألعاب النارية، احتفاء بانضمام صلاح إلى فريقهم.

وقال النجم المصري عقب وصوله: إنه يتطلع للفوز بالألقاب مع طرابزون سبور، مضيفاً في تصريح للصحفيين: “من الرائع للغاية أن أرى هذا العدد من الجماهير هنا الآن، إنه أمر لا يصدق، أنا سعيد بوجودي هنا ولا أجد الكلمات التي تصف شعوري، لكن الجماهير أظهرت الكثير من الحب”.

وأعلن طرابزون سبور اليوم أن صلاح سيرتدي القميص رقم 10 وهو نفس الرقم الذي يرتديه في المنتخب المصري، بينما كان يرتدي القميص رقم 11 في ناديه السابق ليفربول.