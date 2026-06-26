مدرب المنتخب العراقي يتمسك بالأمل في لقاء السنغال

أوتاوا-سانا

أعلن المدرب الأسترالي للمنتخب العراقي غراهام أرنولد، اليوم الخميس، أن مستقبله على رأس الجهاز الفني سيتحدد بعد انتهاء المشاركة في كأس العالم.

ورغم خسارة العراق في أول جولتين أمام النرويج وفرنسا في المجموعة التاسعة، يأمل أسود الرافدين في تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب السنغالي في المباراة المقررة غداً للتأهل إلى الدور 32 كأحد أفضل 8 منتخبات تتخطى دور المجموعات من المركز الثالث.

وقال أرنولد في مؤتمر صحافي في تورونتو: “عقدي ينتهي خلال 5 أو 6 أسابيع، سأتحدث مع رئيس الاتحاد بشأن هذا الموضوع بعد انتهاء مشاركتنا في كأس العالم”.

وأشار المدرب الأسترالي إلى أن لقاء السنغال يتطلب قرارات جريئة وخطة هجومية، مضيفاً أن اللاعبين مستعدون لمباراة الغد، ليس من أجل العراق فقط، بل من أجل أنفسهم وثقافتهم وهويتهم أيضاً.

وتابع: “أحاول أن أمنح اللاعبين الثقة والعقلية القوية والإيجابية، نحن لا نتحكم في ما يفعله الخصم، لكننا نستطيع التحكم في طريقتنا واستعدادنا، رسالتنا دائماً هي السعي إلى الفوز.

واعتبر أرنولد، الذي قاد العراق في 18 مباراة حتى الآن منذ تعيينه في أيار 2025، أن “الجماهير هي أفضل ما في هذه البطولة”، مضيفاً: “من الامتياز أن نحظى بهذا الدعم، الجماهير العراقية كانت سنداً كبيراً لنا.