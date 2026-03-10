حمص الفداء يفوز على مستضيفه الفتوة في الدوري الممتاز لكرة القدم

محافظات-سانا

حقق حمص الفداء فوزاً مهماً على الفتوة بثلاثة أهداف دون مقابل، في الجولة الـ 13 من الدوري الممتاز لكرة القدم، وذلك في المباراة التي جمعتهما اليوم في ملعب دير الزور البلدي.

وسجل أهداف حمص الفداء سامر مصطفى، وعبد الهادي دالي، وخطاب مشلب عن طريق الخطأ في مرماه.

وفي الجولة ذاتها، تغلب الشعلة على أمية بهدف دون مقابل سجله زين وردة، في المباراة التي جمعتهما في ملعب إدلب البلدي.

وفي اللقاء الذي جمع بين الجيش ودمشق الأهلي في ملعب الفيحاء بدمشق، فاز الجيش بهدف دون رد، أحرزه محمد الواكد.

كما فاز الطليعة على جبلة في ملعب جبلة البلدي بهدف دون رد أحرزه سليمان رشو، وفي ملعب حلب البلدي فاز تشرين على الحرية بهدفين دون مقابل سجلهما الليث على وأرونا فال.

وتقام اليوم مباراة القمة بهذه الجولة بين حطين وأهلي حلب في ملعب اللاذقية البلدي.

وتختتم الجولة غداً الأربعاء بلقاءين، يجمع الأول الكرامة مع خان شيخون في ملعب الجلاء بدمشق، والثاني الوحدة مع الشرطة في ملعب الفيحاء بدمشق.