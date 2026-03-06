تشرين يرتقي للمركز السادس بالدوري الممتاز لكرة القدم بفوزه على الشعلة في الجولة 12

اللاذقية-سانا

ارتقى تشرين إلى المركز السادس في الدوري الممتاز لكرة القدم، بفوزه على الشعلة 2/1 ضمن الجولة 12، وذلك في المباراة التي جمعتهما اليوم في ملعب اللاذقية البلدي.

وسجل هدفي تشرين المحترف عثمان فاي، فيما سجل للشعلة بلال العاسمي.

وشهدت مباريات اليوم من الجولة 12 فوز حمص الفداء على جبلة بأربعة أهداف دون مقابل، والفتوة على الجيش بثلاثية نظيفة، والطليعة على أمية بهدف دون مقابل، فيما خيم التعادل السلبي على مباراة أهلي حلب والوحدة.

وكانت الجولة 12 افتتحت أمس الخميس بمباراتين فاز بالأولى حطين على خان شيخون بهدف دون مقابل، ودمشق الأهلي على الحرية بهدفين مقابل هدف.

وتختتم مباريات الجولة ذاتها غداً بلقاء يجمع الكرامة مع الشرطة في ملعب الفيحاء بدمشق.