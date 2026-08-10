اتحاد المبارزة يطلق دورة صقل وتصنيف لحكام اللعبة

دمشق-سانا
أعلن الاتحاد العربي السوري للمبارزة عن إطلاق دورة صقل وتصنيف لحكام اللعبة في الفترة بين الـ 12 و الـ 18 من الشهر الجاري، وذلك في مدينة الياسمين الرياضية بدمشق، وفق معايير تتماشى مع الأنظمة الدولية.
ووفقاً لتعميم الاتحاد المتعلق بالدورة، فقد اشترط على المشاركين أن يكونوا من حاملي شهادات تحكيم سابقة صادرة عن الاتحاد، حيث يحصل الدارس في هذه الدورة على شهادة حضور معتمدة من اتحاد غرب آسيا للمبارزة، وشهادة تصنيف رسمية صادرة عن الاتحاد العربي السوري للعبة.
وسيتم ترشيح الأوائل في هذه الدورة إلى دورة تحكيم في الأردن للحصول على شهاد تحكيم آسيوية.
وتأتي الدورة خطوة جديدة نحو تطوير التحكيم في المبارزة السورية في إطار العمل المستمر للارتقاء بالمستوى الفني والتدريبي والتحكيم.