اتحاد المبارزة يطلق دورة صقل وتصنيف لحكام اللعبة

دمشق-سانا ‏

أعلن الاتحاد العربي السوري للمبارزة عن إطلاق دورة صقل وتصنيف لحكام اللعبة في ‏الفترة بين الـ 12 و الـ 18 من الشهر الجاري، وذلك في مدينة الياسمين الرياضية بدمشق، وفق ‏معايير تتماشى مع الأنظمة الدولية.

ووفقاً لتعميم الاتحاد المتعلق بالدورة، فقد اشترط على المشاركين أن يكونوا من حاملي ‏شهادات تحكيم سابقة صادرة عن الاتحاد، حيث يحصل الدارس في هذه الدورة على شهادة حضور معتمدة من اتحاد غرب آسيا للمبارزة، وشهادة تصنيف رسمية صادرة ‏عن الاتحاد العربي السوري للعبة. ‏

وسيتم ترشيح الأوائل في هذه الدورة إلى دورة تحكيم في الأردن للحصول على شهاد تحكيم ‏آسيوية.

وتأتي الدورة خطوة جديدة نحو تطوير التحكيم في المبارزة السورية في إطار العمل ‏المستمر للارتقاء بالمستوى الفني والتدريبي والتحكيم.‏