كوناتي على قائمة ريال مدريد لتعزيز خط الدفاع

لندن-سانا

مع اقتراب مدافع نادي ليفربول إبراهيما كوناتي من إنهاء تجربته مع النادي الإنكليزي، يتجه كوناتي لخوض مغامرة جديدة مع ريال مدريد الإسباني.

وبينت تقارير صحفية أن كوناتي يتصدر قائمة اهتمامات ريال مدريد، لتعزيز خط دفاعه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ولا سيما أن عقده مع ليفربول سينتهي في صيف 2026.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن كوناتي، البالغ من العمر 26 عاماً، يميل لخوض تجربة جديدة خارج إنكلترا، حيث يرى أن الانتقال إلى ريال مدريد يمنحه فرصة أكبر للمنافسة على الألقاب الأوروبية بشكل مستمر.

ويبحث ريال مدريد عن تدعيم دفاعه بعناصر جديدة، في ظل الإصابات المتكررة التي ضربت خط الدفاع وغياب الثنائي دافيد ألابا وإيدر ميليتاو خلال الفترات السابقة.