تأجيل سباق قطر الافتتاحي لبطولة العالم لتحمل السيارات

الدوحة-سانا

أعلن منظمو بطولة العالم لسباقات تحمل السيارات، عن تأجيل السباق الافتتاحي للموسم المزمع إقامته في قطر، وذلك بسبب الأحداث الجارية في المنطقة وما نتج عنها من إغلاق للمطارات.

وكان من المقرر أن يقام سباق “قطر 1812 كيلومتر” بين 26 و28 آذار الجاري على حلبة لوسيل الدولية، التي تستضيف أيضاً فعاليات من بطولة العالم للدراجات النارية وبطولة العالم لسباقات الفورمولا 1.

وأشار المنظمون في بيان رسمي إلى أن قرار التأجيل جاء حفاظاً على سلامة المشاركين والموظفين والجماهير، مؤكدين أن الأمن يظل أولوية قصوى في ظل التطورات الحالية.

وأوضحوا أن “موعداً جديداً للسباق، المقرر أن يجرى في النصف الثاني من الموسم، سيتم تحديده وإعلانه في الوقت المناسب”.

ومن المقرر أن يبدأ الموسم حالياً بسباق “ست ساعات إيمولا” على الحلبة الإيطالية خلال الفترة من الـ 17 إلى الـ 19من نيسان القادم، فيما يتصدر سباق “لومان 24 ساعة” جدول الموسم في حزيران المقبل.