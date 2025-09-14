منتخب ألمانيا يحرز لقب بطولة أمم أوروبا لكرة السلة

ريغا-سانا

أحرز منتخب ألمانيا لقب بطولة أمم أوروبا للرجال بكرة السلة بفوزه على نظيره التركي 88/83، في المباراة النهائية للمسابقة.

وجاءت المباراة ندية ومثيرة من المنتخبين، ولم تُحسم نتيجتها حتى الثواني الأخيرة من عمر اللقاء.

وتأهل المنتخبان للنهائي بفوز المنتخب الألماني على نظيره الفنلندي بنتيجة 98/86، بينما تأهل المنتخب التركي بفوزه على المنتخب اليوناني بنتيجة 94/68، علماً أن المنتخبين وصلا للمباراة النهائية بسجل خالٍ من الهزائم طيلة مشوارهما في البطولة.

وبهذا الفوز تمكن المنتخب الألماني من جمع بطولة كأس العالم وبطولة أوروبا، بينما لم يتمكن المنتخب التركي من الوصول للذهب في محاولته الثانية بالنهائي بعد تتويجه بالفضية في بطولة عام 2001.

وكان المنتخب اليوناني أحرز المركز الثالث بعد فوزه على نظيره منتخب فنلندا بنتيجة 92-89.