معسكر تدريبي محلي لمنتخب سوريا لكرة القدم للشباب تحضيراً للاستحقاقات الخارجية

دمشق-سانا

يقيم الاتحاد العربي السوري لكرة القدم، معسكراً تدريبياً في مدينة دمشق خلال الفترة الحالية، وذلك في إطار التحضيرات للمشاركة في بطولة غرب آسيا المقررة في الكويت.

وأعلن اتحاد كرة القدم قائمة الدفعة الأولى من لاعبي منتخب الشباب المدعوين للمعسكر، وضمت القائمة 26 لاعباً، على أن يوجه الكادر الفني للمنتخب الدعوة لدفعة أخرى من اللاعبين بعد يومين.

وضمت قائمة اللاعبين المدعوين كلاً من معاذ عوض، عبادة المسدي، نور الدين أحمد، إلياس ليوس، جوان فندي، عبد الرحمن بلحوس، خضر السلوم، نور اللوز، عبد الله نجاز، عبد الرحمن سراج، بلال موصلي، ماهر تركماني، أسامة سواسو، مصطفى شيخ يوسف، عبد الرحمن دينياوي، زين العابدين محمود، عبد الملك نقار، هادي إسماعيل، محمد كرم هندي، معتصم بالله محمود، أحمد قطان، أحمد حامد، جهاد غاوي، حسين زيدان، يحيى شيخ العشرة، وممدوح وردة.

يشار إلى أنه يشرف على المعسكر المدير الفني الجديد للمنتخب أرتو بويتينويج.