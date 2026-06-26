مواجهة خاصة في لقاء فرنسا أمام النرويج

واشنطن-سانا

ستحمل المباراة المرتقبة التي تجمع المنتخب الفرنسي مع نظيره النرويجي غداً في ختام منافسات دور المجموعات لكأس العالم، منافسة خاصة أمام المرمى بين المهاجمين الأبرز في العالم في الوقت الراهن.

فالفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إيرلينغ هالاند في منافسة مشتعلة على لقب الحذاء الذهبي في بطولة كأس العالم التي يتصدرها الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 5 أهداف يليه مبابي وهالاند ولكل منهما 4 أهداف، وسيكون اللقاء المنتظر فرصة لإظهار اللاعب الأكثر حسماً أمام المرمى.

وستحدد المواجهة بين المنتخبين الطريق في الأدوار الإقصائية، بعد ضمانهما التأهل مباشرةً إلى دور الـ32، حيث يسعى كلا المنتخبين لتصدر المجموعة وتفادي المسار الصعب في بطولة كأس العالم.

وحسب الأرقام الإحصائية فإن الفرنسي مبابي لمس الكرة في منطقة جزاء الخصم خلال المباراتين السابقتين 17 مرة مسدداً 12 تسديدة على المرمى، 7 منها بين الخشبات الثلاث، بمعدل هدف متوقع في كل مباراة، أما هالاند فلمس الكرة 16 مرة في منطقة جزاء الخصم، مسدداً 10 تسديدات على المرمى 7 منها بين الخشبات الثلاث، مع معدل أهداف متوقع يصل إلى 1.34 هدف في المباراة.

وحذر أوريليان تشواميني نجم منتخب فرنسا، من خطورة المهاجم إيرلينغ هالاند أمام المرمى.

وقال لاعب وسط ريال مدريد: “هالاند لاعب مرعب، ولقب السايبورج يليق به، هو قادر على التسجيل في أي لحظة، وعلينا أن نكون متيقظين طوال الـ 90 دقيقة”.

ومن المتوقع أن تكون المنافسة على لقب الهداف لهذه النسخة من كأس العالم قوية ومثيرة لكونها تضم نخبة من أبرز المهاجمين على مستوى العالم، ولا سيما في ظل تألق البرازيلي فينيسيوس جونيور، والإنكليزي هاري كين.