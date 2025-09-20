مانشستر يونايتد يحسم لقاء القمة بالدوري الإنكليزي بالفوز على تشلسي 

لندن-سانا

نجح مانشستر يونايتد بحسم لقاء القمة أمام ضيفه تشلسي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل لأصحاب الأرض البرتغالي برونو فيرنانديش في الدقيقة 14، والبرازيلي كاسيميرو في الدقيقة 37، فيما سجل هدف تشلسي الوحيد تريفوه تشالوباه في الدقيقة 80.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 7 نقاط في المركز التاسع، في حين تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 8 في المركز السادس.

ولعب تشلسي بصفوف منقوصة ابتداء من الدقيقة 5، بعد طرد حارسه روبيرت سانشيز بشكل مباشر بعد تدخله العنيف على مبومو، ثم طرد كاسيميرو أيضاً من صفوف يونايتد بعد نيله الإنذار الثاني بالدقيقة 45+5.