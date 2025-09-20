مانشستر يونايتد يحسم لقاء القمة بالدوري الإنكليزي بالفوز على تشلسي 

202509200938403840 مانشستر يونايتد يحسم لقاء القمة بالدوري الإنكليزي بالفوز على تشلسي 

لندن-سانا

نجح مانشستر يونايتد بحسم لقاء القمة أمام ضيفه تشلسي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل لأصحاب الأرض البرتغالي برونو فيرنانديش في الدقيقة 14، والبرازيلي كاسيميرو في الدقيقة 37، فيما سجل هدف تشلسي الوحيد تريفوه تشالوباه في الدقيقة 80.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 7 نقاط في المركز التاسع، في حين تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 8 في المركز السادس.

ولعب تشلسي بصفوف منقوصة ابتداء من الدقيقة 5، بعد طرد حارسه روبيرت سانشيز بشكل مباشر بعد تدخله العنيف على مبومو، ثم طرد كاسيميرو أيضاً من صفوف يونايتد بعد نيله الإنذار الثاني بالدقيقة 45+5.

آرسنال يكتفي بالتعادل مع كريستال بالاس في الدوري الإنكليزي
منتخب سوريا الأولمبي لكرة القدم يواجه نظيره الطاجيكي في تصفيات كأس آسيا
لاتسيو الإيطالي يخسر بصورة مفاجئة في الأراضي النرويجية
لاعب منتخبنا الوطني قسورة جغيلي يشارك في بطولة العالم لرفع الأثقال
في ختام الموسم الصيفي.. وجوه جديدة تدخل فروسية قفز الحواجز
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك