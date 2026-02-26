فوز النواعير على الفرات في المرحلة الثانية لدوري كرة اليد للرجال

حماة-سانا

فاز فريق النواعير على الفرات بنتيجة 37-25 هدفاً، في المباراة التي جرت اليوم بصالة ناصح علواني الرياضية بحماة، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الشمالية من المرحلة الثانية، الفاينال الـ 6، لدوري الدرجة الأولى للرجال بكرة اليد.

وأوضح مشرف كرة اليد في نادي النواعير هيثم الجمل لـ سانا أنه سيتأهل في نهاية منافسات هذه المجموعة فريقان إلى دور الأربعة، برفقة فريقين من المجموعة الجنوبية التي تضم أندية الشعلة ودير عطية والجيش، مبيناً أن طموح النواعير هو المنافسة على مركز متقدم في بطولة الدوري هذا الموسم.

وأشار لاعب الفرات قحطان الأحمد إلى أن بطولة الدوري هذا الموسم لها نكهة مميزة بسبب حضور الجمهور بعد انقطاع لفترة طويلة، مبيناً أن فريق الفرات يعتمد على لاعبين شباب تنقصهم الخبرة الكافية للمنافسة في بطولة الدوري.

وتستكمل منافسات المجموعة الشمالية غداً الجمعة بلقاء فريقي الطليعة والفرات، فيما تختتم مبارياتها يوم السبت بلقاء الطليعة مع النواعير.

