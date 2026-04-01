منتخب السويد يبلغ كأس العالم 2026

استوكهولم-سانا

تأهّل منتخب السويد إلى كأس العالم لكرة القدم 2026، بعد فوزه على ضيفه المنتخب البولندي 3-2، في اللقاء الذي جمعهما اليوم، في نهائي المسار الأوروبي المؤهل للمونديال.

وتقدم أنتوني إيلانغا للسويد في الدقيقة 19، ولكن منتخب بولندا تعادل في الدقيقة 33 عن طريق نيكولا زالفسكي، وتقدم السويد بهدف غوستاف لاجربيلكي في الدقيقة 44، ولكن كارول سويدرسكي تعادل لصالح بولندا في الدقيقة 55، وخطف فيكتور جيوكريس هدف تأهل منتخب السويد في الدقيقة 88.

ونجح منتخب السويد في العودة للمونديال بعد غيابه عن النسخة الماضية التي أقيمت في قطر العام 2022.

وسيلعب منتخب السويد في المجموعة السادسة إلى جانب هولندا، اليابان، وتونس.