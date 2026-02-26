مواجهتان حاسمتان اليوم لإكمال نصف نهائي بطولة دمشق الرمضانية لكرة القدم للصالات

دمشق-سانا

تستكمل اليوم منافسات الدور ربع النهائي لبطولة دمشق الرمضانية لكرة القدم للصالات، المقامة في صالة الجلاء الرياضية بدمشق.

ويلتقي فريقا مونة عيلتنا وكامب نو في المواجهة الأولى من ربع النهائي، تليها مباراة “بعلبكي” مع “سيفن دايز مارت وسط توقعات بمواجهتين قويتين في ظل تقارب المستويات الفنية بين الفرق.

وأسفرت مواجهتا الدور ربع النهائي للبطولة أمس عن تأهل فريقي الشوق وبيتا إلى نصف النهائي، حيث جاء تأهل الشوق بعد فوزه على مدار بركلات الترجيح بنتيجة 3-1، بعد تعادلهما بنتيجة 3/3 ، وبلغ بيتا نصف النهائي بعد فوزه على أكاديمية السامبا بنتيجة (7-6)،

وتُقام البطولة بتنظيم من وزارة الرياضة والشباب بالتعاون مع سفارة مملكة البحرين في دمشق، وتحت إشراف الاتحاد السوري لكرة القدم.