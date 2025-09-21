اختتام دورة التدريب المركزية لتأهيل وترفيع مدربي الجودو

دمشق-سانا

بمشاركة 52 دارساً ودارسةً من مختلف المحافظات السورية، أقام اتحاد الجودو دورة التدريب المركزية لتأهيل وترفيع المدربين للفئات من الأولى حتى الثالثة، وذلك في صالة الفيحاء الرياضية.

وتناولت الدورة محاور نظرية وعملية حول علم التدريب والتنظيم والإدارة، وشرح أساسيات الجودو والكاتا الأولى والثانية، وآخر تقنيات اللعبة على الصعيد التدريبي.

وتأتي الدورة في إطار استراتيجية اعتمدها اتحاد اللعبة مؤخراً، تهدف إلى تطوير مستوى المدربين، بما ينعكس إيجاباً على إعداد جيل جديد متمكن من مهارات اللعبة وقادر على تمثيل سوريا في البطولات الخارجية خير تمثيل.