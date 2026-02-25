منتخب سوريا لكرة السلة يواصل معسكره التحضيري في لبنان استعداداً لتصفيات كأس العالم

image 2026 02 25 13 35 05 منتخب سوريا لكرة السلة يواصل معسكره التحضيري في لبنان استعداداً لتصفيات كأس العالم

بيروت-سانا

يواصل منتخب سوريا لكرة السلة معسكره التحضيري في لبنان استعداداً لتصفيات كأس العالم في إطار النافذة الثانية، والتي يلتقي خلالها مع منتخبي العراق وإيران.

image 2026 02 25 13 35 06 منتخب سوريا لكرة السلة يواصل معسكره التحضيري في لبنان استعداداً لتصفيات كأس العالم

وأجرى منتخبنا خلال معسكره التحضيري الحالي مباراتين وديتين، حيث فاز في مباراته الودية الأولى على نادي المتحد طرابلس اللبناني بنتيجة 84-71، وخسر أمام مباراته الثانية أمام فريق الانطوانية اللبناني بنتيجة 84-90 نقطة.



ويلتقي منتخبنا مع منتخب العراق يوم الـ 27 من شباط الحالي، قبل أن يواجه منتخب إيران في الـ 2من آذار، ضمن منافسات النافذة الثانية من تصفيات كأس العالم.

انطلاق بطولة كأس التحرير المدرسية لكرة القدم في دمشق
فوز مستحق لفيورنتينا على بيزا في الدوري الإيطالي لكرة القدم
بطولة للكاراتيه في طرطوس بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للتحرير
الكرامة يخسر أمام الأهلي الليبي بدورة دبي الدولية لكرة السلة
من بطولات الشطرنج إلى الغياب القسري… رانيا العباسي في الذاكرة الوطنية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك