منتخب سوريا لكرة السلة يواصل معسكره التحضيري في لبنان استعداداً لتصفيات كأس العالم

وأجرى منتخبنا خلال معسكره التحضيري الحالي مباراتين وديتين، حيث فاز في مباراته الودية الأولى على نادي المتحد طرابلس اللبناني بنتيجة 84-71، وخسر أمام مباراته الثانية أمام فريق الانطوانية اللبناني بنتيجة 84-90 نقطة.







ويلتقي منتخبنا مع منتخب العراق يوم الـ 27 من شباط الحالي، قبل أن يواجه منتخب إيران في الـ 2من آذار، ضمن منافسات النافذة الثانية من تصفيات كأس العالم.