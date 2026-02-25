انطلاق بطولات الشطرنج الرمضانية عن بعد

دمشق-سانا

أطلق الاتحاد السوري للشطرنج سلسلة بطولات شهر رمضان المبارك لعام 2026 عن بعد، عبر المواقع العالمية المتخصصة بالشطرنج “أون لاين”، وذلك بمشاركة واسعة تجاوزت ال 500 لاعب ولاعبة، من مختلف الفئات العمرية، ومن معظم المحافظات.

ووزعت المنافسات على برنامج يومي خلال شهر رمضان، حيث تقام البطولة الأولى للفئات العمرية تحت 14 عاماً، تليها البطولة المفتوحة لفئة الرجال والسيدات، وتأتي بعدها البطولة الختامية.

وتأتي البطولات الرمضانية ضمن البطولات التنشيطية في اتحاد اللعبة الهادفة إلى نشر ثقافة الشطرنج، وتعزيز حضورها بين مختلف الفئات العمرية.