انطلاق بطولات الشطرنج الرمضانية عن بعد

image 2026 02 25 13 15 19 انطلاق بطولات الشطرنج الرمضانية عن بعد

دمشق-سانا

أطلق الاتحاد السوري للشطرنج سلسلة بطولات شهر رمضان المبارك لعام 2026 عن بعد، عبر المواقع العالمية المتخصصة بالشطرنج “أون لاين”، وذلك بمشاركة واسعة تجاوزت ال 500 لاعب ولاعبة، من مختلف الفئات العمرية، ومن معظم المحافظات.

ووزعت المنافسات على برنامج يومي خلال شهر رمضان، حيث تقام البطولة الأولى للفئات العمرية تحت 14 عاماً، تليها البطولة المفتوحة لفئة الرجال والسيدات، وتأتي بعدها البطولة الختامية.

وتأتي البطولات الرمضانية ضمن البطولات التنشيطية في اتحاد اللعبة الهادفة إلى نشر ثقافة الشطرنج، وتعزيز حضورها بين مختلف الفئات العمرية.

عمان والمغرب تتعادلان في كأس العرب لكرة القدم
بولونيا يصعد للمركز الثالث في الدوري الإيطالي لكرة القدم
روما يفوز على لاتسيو في الدوري الإيطالي لكرة القدم
الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن أسماء المرشحين لجائزة أفضل لاعب لعام 2025
اكتمال عقد المنتخبات المتأهلة إلى الملحق الأوروبي المؤهل لكاس العالم لكرة القدم 2026
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك