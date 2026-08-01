انطلاق بطولة الجمهورية للملاكمة لفئة الناشئين في النبك منتصف آب القادم ‏

دمشق-سانا
يستعد الاتحاد السوري للملاكمة لإقامة بطولة الجمهورية لفئة الناشئين مواليد عامي 2010 و2011 خلال الفترة من 15 لغاية 18 آب المقبل في مدينة النبك بريف دمشق.
وتنطلق البطولة بإقامة عملية الوزن للاعبين يوم السبت 15 آب على أن تتواصل بعدها المنافسات وفق البرنامج المحدد من قبل اللجنة المشرفة، بهدف تحديد أصحاب المراكز الأولى في مختلف الأوزان.
وتأتي إقامة هذه البطولة في إطار خطة الاتحاد لمتابعة الفئات العمرية وتطوير قاعدة اللعبة واكتشاف المواهب الجديدة القادرة على تمثيل الملاكمة السورية في الاستحقاقات المقبلة.