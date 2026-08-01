انطلاق بطولة الجمهورية للملاكمة لفئة الناشئين في النبك منتصف آب القادم ‏

30 انطلاق بطولة الجمهورية للملاكمة لفئة الناشئين في النبك منتصف آب القادم ‏

دمشق-سانا

يستعد الاتحاد السوري للملاكمة لإقامة بطولة الجمهورية لفئة الناشئين مواليد عامي ‏2010 و2011 خلال الفترة من 15 لغاية 18 آب المقبل في مدينة النبك بريف ‏دمشق.‏

وتنطلق البطولة بإقامة عملية الوزن للاعبين يوم السبت 15 آب على أن تتواصل ‏بعدها المنافسات وفق البرنامج المحدد من قبل اللجنة المشرفة، بهدف تحديد أصحاب ‏المراكز الأولى في مختلف الأوزان.‏

وتأتي إقامة هذه البطولة في إطار خطة الاتحاد لمتابعة الفئات العمرية وتطوير ‏قاعدة اللعبة واكتشاف المواهب الجديدة القادرة على تمثيل الملاكمة السورية في ‏الاستحقاقات المقبلة.‏

منتخب بوركينا فاسو يفوز على السودان بأمم أفريقيا ويتأهلان إلى دور الـ 16
تشيلسي يفلت من الخسارة ويتعادل مع نيوكاسل في الدوري الإنكليزي الممتاز
العراق يواجه بوليفيا في نهائي الملحق المؤهل لكأس العالم 2026
الاتحاد الدولي لكرة القدم… مراسم سحب قرعة كأس العالم الجمعة القادمة بحضور المشاهير
ثلاثية لبرشلونة في شباك مايوركا في أولى مبارياته بالدوري الإسباني
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك