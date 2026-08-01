انطلاق بطولة الجمهورية للملاكمة لفئة الناشئين في النبك منتصف آب القادم ‏

دمشق-سانا

يستعد الاتحاد السوري للملاكمة لإقامة بطولة الجمهورية لفئة الناشئين مواليد عامي ‏2010 و2011 خلال الفترة من 15 لغاية 18 آب المقبل في مدينة النبك بريف ‏دمشق.‏

وتنطلق البطولة بإقامة عملية الوزن للاعبين يوم السبت 15 آب على أن تتواصل ‏بعدها المنافسات وفق البرنامج المحدد من قبل اللجنة المشرفة، بهدف تحديد أصحاب ‏المراكز الأولى في مختلف الأوزان.‏

وتأتي إقامة هذه البطولة في إطار خطة الاتحاد لمتابعة الفئات العمرية وتطوير ‏قاعدة اللعبة واكتشاف المواهب الجديدة القادرة على تمثيل الملاكمة السورية في ‏الاستحقاقات المقبلة.‏