كورال نبض للسيدات تقدّم حفلها الفني الأول في مدينة سلمية

قدّمت فرقة كورال نبض للسيدات، مساء اليوم الثلاثاء، حفلها الفني الأول في سينما مدينة سلمية بريف حماة.

وأوضحت مديرة الكورال هناء العكش لـ سانا أنّ هذا الحفل الأول الخاص بالفرقة الذي نقوم بإعداده وتقديمه وحدنا بعد أن كنا سابقاً نعمل بالتعاون مع منظمات وجهات أخرى.

وأضافت: إن التجربة كانت جيدة وتميزت بالتنظيم والانضباط، ولاسيما أن الأغاني كانت منتقاة بشكل جيد وتخص الأم والوطن والحرية وهم عماد الحياة.

وأشار الممثل المسرحي وعضو نقابة الفنانين السوريين محمد شعراني إلى أن الفرقة تضم نحو 75 سيدة ما بين عازفة ومؤدية جرى تقسيمهن إلى قسمين، حيث جرى التركيز على عيد الأم، إضافة إلى الأغاني الطربية والشعبية التي ترسخ في الذاكرة.

وأضاف الشعراني إن أداء الفرقة كان مميزاً وجميلاً بشكل عام سواء من ناحية الأداء أم العزف بدليل التفاعل الكبير من قبل الجمهور.

وأشاد عدد من الحضور بالأداء المميز من قبل أعضاء فرقة كورال نبض وبالحضور الجماهيري الواسع، مما يدل على أنّ الأغاني الطربية والشعبية ما زالت تحظى باهتمام من قبل الناس.

يذكر أن كورال نبض للسيدات انطلق من مدينة السلمية مطلع العام الماضي، ويهدف إلى إحياء التراث والفلكلور السوري بتنوعه.