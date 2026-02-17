خطاب يفوز على بنش في دوري الدرجة الأولى بكرة القدم

إدلب-سانا

تغلب نادي خطاب على نادي بنش بأربعة أهداف لهدفين، في اللقاء الذي جمعهما اليوم، على ملعب إدلب البلدي، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري الدرجة الأولى للرجال بكرة القدم.

وأوضح ياسر بني مدرب نادي خطاب في تصريح لسانا، أن المباراة كانت قوية ومتكافئة بين الفريقين، لكن الأهم الظفر بنقاط المباراة، وتعويض خسارة الفريق أمام الرواد في الجولة الماضية.

من جانبه أشار أحمد حاج حمدان لاعب نادي بنش، إلى أنه سنحت للفريق فرصة العودة بالمباراة وتحقيق التعادل إلا أن فريقه أضاع العديد من الفرص.

يذكر أن منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم للرجال تقام بطريقة الذهاب والإياب، ويتأهل منها متصدر كل مجموعة إلى التجمع النهائي المؤهل لمصاف أندية الدرجة الممتازة.