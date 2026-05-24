الاتحاد السوري لكرة القدم ينظم المهرجان الآسيوي للبراعم بدمشق

دمشق-سانا

نظم الاتحاد العربي السوري لكرة القدم اليوم المهرجان الآسيوي للبراعم على ملعب الفيحاء بدمشق، وذلك بمشاركة من مختلف الأندية والأكاديميات.

وتضمن المهرجان عروضاً مهارية كروية لهذه المواهب، ومباريات مصغرة وفقرات رياضية، تهدف إلى تعزيز اللعب الجماعي وروح الفريق.

وفي تصريح لمراسل سانا قالت مديرة قسم البراعم والهواة في اتحاد كرة القدم: إن المهرجان يقام بشكل سنوي في إطار دعم ورعاية الفئات العمرية الصغيرة، وتعزيز الأنشطة الكروية الخاصة بفئة البراعم، وقد شهد مشاركة أكثر من 180 طفلاً، وتم التحضير له بشكل جيد.

وعبر عدد من الأطفال المشاركين عن سعادتهم بالمشاركة في هذا المهرجان، لكونه أعطاهم المجال لاستعراض مهاراتهم الكروية أمام المدربين والخبرات الكروية.

ويأتي المهرجان ضمن الجهود الرامية إلى اكتشاف المواهب الواعدة في ‏المراحل العمرية المبكرة، وتعزيز الانتماء للرياضة السورية، إضافة إلى ‏تعريف البراعم بالقيم الأولمبية والآسيوية.

