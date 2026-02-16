منتخبا حلب ودرعا يلتقيان اليوم في نهائي بطولة كرة القدم المصغرة الأولى

دمشق-سانا

يلتقي منتخبا حلب ودرعا، اليوم على أرض ملعب الفيحاء بدمشق في المباراة النهائية للنسخة الأولى من البطولة المركزية لكرة القدم المصغرة.

وتأهل منتخب حلب إلى النهائي بفوزه على منتخب اللاذقية، بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة في الدور نصف النهائي، بينما حجز منتخب درعا مكانه بالنهائي بفوزه على منتخب إدلب، بالدور ذاته، بركلات الترجيح 1/3، بعد تعادلهما بهدفين لكل منهما في الوقت الأصلي.

وتُعد هذه البطولة الأولى من نوعها على المستوى المركزي في دمشق، حيث نظمها اتحاد الرياضة للجميع بالتنسيق مع اللجنة العليا لكرة القدم المصغرة في اتحاد كرة القدم، في إطار خطة وزارة الرياضة والشباب لدعم الألعاب الجماعية، وتعزيز انتشار الرياضات الحديثة.

