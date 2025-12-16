خان شيخون والشرطة يفتتحان الدوري الممتاز لكرة القدم بلقاء أهلي حلب وحطين

محافظات-سانا

يفتتح فريقا خان شيخون والشرطة بعد غد منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم لموسم 2025-2026، بلقاء أهلي حلب وحطين على التوالي ضمن الجولة الأولى.

ففي ملعب الحمدانية بحلب، يحل خان شيخون ضيفاً ثقيلاً على نادي أهلي حلب حامل لقب الدوري الممتاز في الموسم الماضي، وتجمع المباراة الثانية الشرطة وحطين في ملعب الفيحاء بدمشق.

وتقام الجمعة 4 مباريات من الجولة الأولى، أبرزها لقاء القمة بين الكرامة وصيف الدوري الممتاز العام الفائت وبين الوحدة رابع ترتيب الموسم ذاته على ملعب الساروت في حمص، من جانبه يواجه الفتوة الطليعة على ملعب حماة البلدي.

وستشهد محافظة درعا احتضان ملعب البانوراما لمباراة الشعلة وجبلة بعد غياب طويل عن استضافته المنافسات الكروية، في حين يعود أمية للعب على أرض ملعب البلدي في إدلب بعد غياب النادي عن الدوري الممتاز نحو 14 عام، وذلك عندما يلتقي الحرية.

وتختتم منافسات الجولة الأولى السبت المقبل بمباراتين تجمع الأولى أهلي دمشق بحمص الفداء على ملعب الفيحاء بدمشق، وتشرين مع الجيش في ملعب اللاذقية البلدي.