نابولي يقصي ميلان ويتأهل إلى نهائي السوبر الإيطالي

الرياض-سانا

تأهل نابولي إلى المباراة النهائية في بطولة كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم، بعد فوزه على ميلان بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض، ضمن الدور نصف النهائي للبطولة.

جاءت أهداف نابولي عبر ديفيد نيريس في الدقيقة الـ 39، وراسموس هويلوند في الدقيقة الـ 64.

بهذا الفوز، ودع ميلان البطولة، بينما تأهل نابولي للمباراة النهائية، وينتظر الفائز من لقاء إنترميلان مع بولونيا.

وتشهد نسخة 2025 من بطولة كأس السوبر الإيطالي، مشاركة نابولي حامل لقب الدوري وإنتر وصيفه، وبولونيا المتوّج بلقب مسابقة الكأس ووصيفه ميلان الذي توّج ببطولة السوبر في الموسم الماضي.