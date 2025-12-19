نابولي يقصي ميلان ويتأهل إلى نهائي السوبر الإيطالي

92830ffb 177d 4717 be89 نابولي يقصي ميلان ويتأهل إلى نهائي السوبر الإيطالي

الرياض-سانا

تأهل نابولي إلى المباراة النهائية في بطولة كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم، بعد فوزه على ميلان بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض، ضمن الدور نصف النهائي للبطولة.

جاءت أهداف نابولي عبر ديفيد نيريس في الدقيقة الـ 39، وراسموس هويلوند في الدقيقة الـ 64.

بهذا الفوز، ودع ميلان البطولة، بينما تأهل نابولي للمباراة النهائية، وينتظر الفائز من لقاء إنترميلان مع بولونيا.

وتشهد نسخة 2025 من بطولة كأس السوبر الإيطالي، مشاركة نابولي حامل لقب الدوري وإنتر وصيفه، وبولونيا المتوّج بلقب مسابقة الكأس ووصيفه ميلان الذي توّج ببطولة السوبر في الموسم الماضي.

إعلان قائمة المرشحين لجائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب شاب
النصر السعودي يتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم
اتحاد ألعاب القوى يتحضر لإقامة بطولة النخبة في دمشق
اتحاد بناء الأجسام يقيم دورة التأهيل في التغذية الرياضية
الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم يعاقب مدرب تشيلسي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك